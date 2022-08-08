Dolar
17.96
Euro
18.31
Altın
1,773.59
ETH/USDT
1,734.60
BTC/USDT
23,896.00
BIST 100
2,776.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’da TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılıyor.
logo
Gündem

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü Türk bandıralı "Polarnet" isimli gemi, Derince Limanı'na geldi.

Ömer Faruk Cebeci, Şahin Oktay, İbrahim Aktaş   | 08.08.2022
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı Fotoğraf: Şahin Oktay - AA

Kocaeli

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 5 Ağustos'ta hareket eden Polarnet" adlı gemi, İstanbul'daki denetimin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek, bir süre açıkta demirledikten sonra rotasına devam etti.

İçinde 12 bin ton mısır bulunan gemi, sabah saatlerinde giriş yaptığı İzmit Körfezi'nde seyrini tamamlayarak Derince Limanı'na ulaştı.

Limandaki işlemlerin ardından gemideki mısırın boşaltılmaya başlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Türkiye ile 'eşsiz dostluklarını' anlattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Papa, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladı

Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi

Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi
Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet