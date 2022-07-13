Dolar
17.45
Euro
17.62
Altın
1,743.18
ETH/USDT
1,063.80
BTC/USDT
19,602.00
BIST 100
2,408.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mesudiye mevkiinden yayındayız.
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantısı sona erdi.

Sarp Özer   | 13.07.2022
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin İstanbul'daki toplantısı 1,5 saat sürdü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." bilgisine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Benzer haberler

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı

Bakan Akar: Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın tahliyesi için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak

Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile tahıl sorunu konusunda müzakerelere hazırız

Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi

Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi
İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü

İngiliz Başbakan Johnson'dan Ukrayna'daki tahıl krizinde Erdoğan'ın liderliğine övgü