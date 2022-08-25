Dolar
18.17
Euro
18.15
Altın
1,757.02
ETH/USDT
1,718.50
BTC/USDT
21,726.00
BIST 100
3,125.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Zafer Fatih Beyaz   | 25.08.2022
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki

Benzer haberler

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti

Türk F-16'larını Yunan uçakları yine taciz etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan terörist teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet