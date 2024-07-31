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TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki

Perçin, "Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken, sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir." ifadesini kullandı.

Hatice Özdemir Tosun  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki

Antalya

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, "Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Antalya Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısı bakımından temmuzda geçmiş yılların rekorunu egale ettiğini hatırlatan Perçin, "Temmuzu ele alacak olursak bir önceki yılın aynı dönemine göre hava yoluyla bölgemize yüzde 5 daha fazla misafir geldi, 7 aylık süreçte ise bu rakam yüzde 10'a çıktı. Yılın başında hedeflenen rakamları tutturuyor gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl turizmin destinasyonlarının farklılık gösterdiğine dikkati çeken Perçin, bir yıl kültür turizmi, başka bir yıl ise sağlık turizminin çok iyi gittiğini kaydetti.

Perçin, sosyal medyada bazı kişilerin "Türkiye'de turizmin kötü, farklı yerlerde turizmin daha ucuz" algısıyla paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

Bu tür paylaşımların, Türkiye'ye gelmek için hazır bekleyen misafirleri kötü etkilediğini ve rotalarını başka yerlere çevirmelerine neden olduğunu anlatan Perçin, şöyle devam etti:

"Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin daha dikkatli davranması gerekir."

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