Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretleri kınadı.
Ankara
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretleri kınadı.
Özdemir, yazılı açıklamasında, beğenmediği uygulamalar için protesto yapmanın her Türk vatandaşının anayasal hakkı olduğunu belirterek, herkesin Anayasa'dan alınan bu güçle hakkı olanı sonuna kadar kullanmakta özgür olduğunu belirtti.
Aynı anayasanın polise taş atma, molotof kokteyliyle saldırma, maytabı silah olarak kullanma, tarihi yapılara zarar verme, insan onuru ve haysiyetine yakışmayacak şekilde kirletme hakkını vermediğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Hele hele bir insanın onuruna, haysiyetine, ölmüşlerine, her şeyden ve herkesten daha çok sevdiği, kutsalı annesine hakaret etmeyi, küfür etmeyi hiç vermemiştir. Bu insan bir de 23 senedir tüm varlığı ve bedeni ile kendisini ülkesine, vatandaşına, memleketin dağına, taşına, kurduna, kuşuna, çiçeğine, böceğine vermiş ve onlara aşk ile hizmet etmeyi şiar edinmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesi ise buna ne anayasa izin verir ne de onlara gönül vermiş bizler. O nedenle bu olayları 'demokratik hak' diye nitelememiz mümkün değildir. Bu zehirli dili kullanan şahsiyetsizler ve vandallar devlete ve hükümete baş kaldırır. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak bu zehirli dili kullanan şahsiyetsizleri esefle kınıyoruz."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaları anımsatan Özdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bırakın yargı işini yapsın. Abdestinizde bozukluk yoksa namazınızdan şüphe etmeyin. Bu hezeyanla, bu vandallıkla, onu bunu tehdit etmeyle, küfür ve hakaretle, boykotla ve boykot edilen onlarca firma çalışanı yüz binlerce işsiz kalabilecek insanın ekmeğiyle oynayarak ne bir kimseyi korkutur ne de yüce Türk adaletinin terazisini haksızlığınızdan yana ağdırabilirsiniz. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak tekrar ediyor ve CHP üst yönetimine sesleniyoruz, bırakın vandallık yapmayı, devlete baş kaldırmayı, insanımızı sokağa çağırmayı. Yüce Türk adaletine güvenin. Adalet, millet adına en doğru kararı verecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.