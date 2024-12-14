Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,891.90
BTC/USDT
101,517.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne Türk Bayrağı çekildi.
logo
Gündem

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı
"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Stratcom Summit'24'de kriz anlarında yapay zekanın desteği ele alındı

Benzer haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

AA, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği binasını görüntüledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet