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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü

Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.

Halife Yalçınkaya   | 10.06.2022
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Sivas İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.

Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.

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