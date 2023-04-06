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Gündem, Savunma sanayisi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi teslimata hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi.

Göksel Yıldırım  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi teslimata hazır

Ankara

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende, TCG Anadolu gemisinin, pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti.

Demir, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için de farklı firmaların çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.


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