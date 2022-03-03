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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.

Göksel Yıldırım   | 03.03.2022
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İnşası biten geminin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı belirtilen paylaşımda, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayisi." ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geminin gelecek günlerde liman kabul testlerine başlanacak. Bunu çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.

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