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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: Irak’ın kalkınmasını Türkiye’nin kalkınması kadar önemsiyoruz

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak’ın kalkınmasını Türkiye’nin kalkınması kadar önemsediklerini söyledi.

Haydar Karaalp   | 14.05.2022
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: Irak’ın kalkınmasını Türkiye’nin kalkınması kadar önemsiyoruz

Enbar

Enbar Valiliğinde Türk-Irak iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantıya katılan Büyükelçi Güney, toplantı sonrası Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Güney, Irak’ın önemli merkezlerinden Necef ve Kerbela başta olmak üzere Basra, Kerkük ve Musul vilayetlerini ziyaret ettiğini belirterek "Enbar da bizim için önemli ve bu ziyaret bugüne nasip oldu. Enbar, özellikle DEAŞ terörü sonrası kendi ayakları üstünde durabilen örnek bir kent. Enbar halkı, Irak halkı için DEAŞ’ın yarattığı tahribat sonrası önemli ve örnek bir başarı hikayesi oluşturdu." diye konuştu.

Geniş bir iş dünyası ekibiyle Enbar’daki kalkınma projelerine katkı sunmak için geldiklerini anlatan Güney, sağlık, bankacılık, enerji, su, köprü ve yol yapımı gibi çeşitli alanlardaki başarılı Türk şirketlerinin bu ziyarette hazır bulunduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Bağdat’ta müthiş kalkınma başarısının baş aktörleri olduğunu vurgulayan Güney, Türk şirketlerinin diğer vilayetlerde de kritik kalkınma projelerine imza attığını ifade etti. Maarif Okulları’na bağlı okulların da Enbar’da açılacağı bilgisini veren Büyükelçi Güney, "Irak’ın kalkınmasını Türkiye’nin kalkınması kadar önemsiyoruz. Geçmişimiz bir, geleceğimiz de birdir." dedi.

Enbar Valisi Duleymi de 2017 yılından beri Enbar’da Türk yatırım şirketlerinin varlığından söz ederek bu şirketlerin yatırım, sanayi, özek sektör ve diğer kalkınma alanlarındaki tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Enbar’da Türk vize başvuru merkezinin açılışını da yapan Büyükelçi Güney, Enbar Üniversitesine yapacağı ziyaretin yanı sıra kentteki aşiret temsilcileriyle de bir araya gelecek.

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