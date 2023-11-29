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Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Yaklaşık 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan geminin yarın El Ariş Limanı'na ulaşması planlanıyor.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi Mısır'a doğru yola çıktı

Ankara

Türkiye'den Gazze'ye yaklaşık 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi, Mersin Limanı'ndan Mısır El Ariş Limanı'na hareket etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gazze'de oluşan insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Türkiye'den insani yardımlar gönderiliyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yaklaşık 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi bugün Mersin Limanı'ndan hareket etti.

Yardım gemisinin yarın Türkiye saati ile 15.00'te Mısır El Ariş Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Tüm ambarları dolu şekilde yola çıkan gemiyle konserve yemek, gıda ve hijyen malzemesi, katlanır konteyner, çadır, uyku tulumu, battaniyeden oluşan yaşam malzemesi, kıyafet, 6 ambulans, forklift ile çeşitli tipte jeneratörler gönderiliyor.

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