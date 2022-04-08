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Türkiye'den Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin memnuniyet açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Brüksel’de yaptığı görüşmeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Emre Karaca   | 08.04.2022
Türkiye'den Aliyev-Paşinyan görüşmesine ilişkin memnuniyet açıklaması

Ankara

​​​​​​​Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan’ın, 6 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri görüşmede alınan, "İki ülkenin dışişleri bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisanın sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulması" kararlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Brüksel buluşması

AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdiği üçlü toplantıda barış anlaşmasının hazırlıklarına başlanılması ve sınır hattının belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması yönünde mutabakat sağlanmıştı.

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