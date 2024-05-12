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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Malatya Çevre Yolu arazisinde incelemelerde bulunup basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/11.00-14.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray, Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü maçları da yapılacak.

(İstanbul/19.00/Trabzon/Konya/Adana/Sivas/Antalya/Mersin/19.00) 

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ikinci maçında, Konyaaltı Belediyespor ile Yeni Mahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Antalya/19.00) 

3- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde serbest stil madalya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/09.00) 

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