Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.30)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul edecek.
- Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/09.00/11.00/12.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti heyetiyle görüşecek.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.45)
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
(New York)
2- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, İsrail’in Suriye’ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Süveyda/Şam/Kudüs)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenecek, Mobil Kur'an Kursu açılış törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/13.00)
3- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.
(Bolu)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Japonya'da gerçekleştirilen üçüncü haftasında ikinci maçını Almanya ile yapacak.
(Chiba/09.30)
2- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'deki yeni sezon kamp çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Portekiz'in Portimonense ekibiyle karşılaşacak.
(Albufeira/22.00)
3- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Slovakya ekibi Petrzalka 1898 ile Ergo Arena'da karşı karşıya gelecek.
(Wiener Neustadt/19.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.