Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.
(Ankara)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da çeşitli demir yolu ve otoyolu projelerinde incelemelerde bulunacak, Fuzuli Havalimanı'nı ziyaret edecek.
5- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çevrim içi olarak "Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu" düzenleyecek.
(İstanbul/12.00)
6- Türkiye Sigorta Birliği (TSB), çevrim içi olarak "Sigorta Haftası 10. Yılı Sigorta Buluşmaları" gerçekleştirecek.
(İstanbul/14.30)
7- TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.
(Atina)
9- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00)
12- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar mücadelesinde İtalya'da 2. hafta maçları başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.
(Rimini/17.00)
13- Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin play-off final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Kızlarda Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, erkeklerde ise Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçları oynanacak.
(İstanbul/14.00/17.00)
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