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Türkiye

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

Arife Yıldız Ünal   | 31.05.2021
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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