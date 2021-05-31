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Türkiye

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 31.05.2021
Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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