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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.

(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam) 

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42'nci ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak; MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor-Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Göztepe-Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/Sivas/Rize/Hatay/Antalya/18.00/Trabzon/İzmir/Kayseri/20.30/İstanbul/18.00/20.30) 

5- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15) 

6- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçları yapılacak.

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta mücadelesi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) 

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00) 

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