Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.
2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.
(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42'nci ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak; MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor-Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Göztepe-Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmaları yapılacak.
(Ankara/Sivas/Rize/Hatay/Antalya/18.00/Trabzon/İzmir/Kayseri/20.30/İstanbul/18.00/20.30)
5- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00/İstanbul/18.15)
6- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçları yapılacak.
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta mücadelesi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe maçıyla başlayacak.
(Ankara/15.00)
8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek.
(Muğla/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.