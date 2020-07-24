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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 24.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. 

- Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılınacak.

- Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (İstanbul)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

4- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.

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