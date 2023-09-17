Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78'inci Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu ABD'de ikili görüşmeler yapacak.
(New York)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 62. yılında Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma töreni ile Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine iştirak edecek.
(İstanbul/09.30/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamının 62. yılında Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına katılacak.
(İstanbul/11.00)
GÜNCEL
1- Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları takip ediliyor.
(İzmir)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da erkekler serbest stil mücadelesiyle devam edilecek.
(Belgrad)
3- Trendyol Süper Lig'de 5. hafta Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor, İstanbulspor-RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/17.00/17.00/Antalya/Trabzon/20.00)
4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-Manisa FK, Göztepe-Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği-Eyüpspor maçları yapılacak.
(İstanbul/Giresun/16.00/İzmir/Ankara/19.00)
5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 4. hafta karşılaşmaları; TFF 3. Lig 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda 2. hafta mücadelesi tamamlanacak.
6- Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasına Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Hatay/14.00/Kocaeli/15.30/Ankara/17.00)
7- Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
(İstanbul/10.30)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Singapur Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Singapur/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.