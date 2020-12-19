Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda düzenlenecek törene iştirak edecek.
(Sakarya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- Süper Lig’in 13. haftasına Göztepe-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.30/Malatya/Trabzon/16.00/Gaziantep/19.00)
5- TFF 1. Lig’in 15. haftası Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor, Eskişehirspor-Menemenspor ve Altay-Akhisarspor maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00)
6- Misli.com 2. Lig gruplarında erteleme maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 14. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak.
7- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda büyükler takım finalleriyle sürecek.
(Mersin/15.30)
8- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2020 yılı 3. olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.
(İstanbul/12.00)
9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, Galatasaray-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.
(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.