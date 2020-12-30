Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.
(Ankara/13.30/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun ve Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, açılış töreni ve toplantılara katılacak.
(Giresun/09.00-14.00/Ordu/16.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasını oylayacak.
GÜNCEL
10- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Tuzlaspor-Altay, 9. haftasından ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor ve 11. haftasından ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00)
13- Misli.com 2. Lig gruplarında 18. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 3. Lig gruplarında 16. hafta maçlarına devam edilecek.
14- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak; Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşmaları oynanacak.
(Ankara/14.00/14.00/Adana/Hatay/14.00/Kocaeli/14.30/İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı)
16- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Sorgun Belediyespor-Solhanspor maçı yapılacak.
(Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)
17- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.