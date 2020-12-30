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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli Savunma Bakanı Akar 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarp Özer   | 30.12.2020
Milli Savunma Bakanı Akar 'Sığınmacıların Midilli yolculuğu'nu seçti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Akar'ın, "yaşam" kategorisindeki seçimi "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlıklı fotoğraf oldu.

"Spor" kategorisindeki oyunu "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Akar, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.​​​​​​​

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