Dolar
27.10
Euro
29.48
Altın
1,896.10
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
28,585.00
BIST 100
7,735.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(Elazığ/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Konya Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak, KonyaRay Banliyö Hattı'nı yerinde inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.

(Konya/11.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, menkul kıymet istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, aylık uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek; deplasmanda Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek, Fenerbahçe ise Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00/Osijek/21.00/Maribor/21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapı denetimiyle 1 milyona yakın bina depreme karşı güvence altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet