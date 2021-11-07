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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

07.11.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

(İstanbul/15.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı ve Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na katılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na iştirak edecek.

(İstanbul/18.00) 

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Kayseri/12.30-17.30) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Göztepe-İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Adana/16.00/İstanbul/16.00/19.00) 

2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Balıkesirspor-Adanaspor ve Kocaelispor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/19.00) 

3- TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.

4- N Kolay 43. İstanbul Maratonu koşulacak.

(İstanbul/09.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka ve Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.15/İzmir/15.30/Yalova/18.00)

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne maçlarıyla sürecek.

(Bingöl/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.00/17.30) 

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(Girit/18.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçları yapılacak.

10- Türkiye Tekvando, Wushu Kung-Fu, Dağcılık, Geleneksel Spor Dalları ve İşitme Engelliler Spor Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Meksika Grand Prix'si düzenlenecek.

(Mexico City/22.00)

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