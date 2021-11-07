Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.
(İstanbul/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı ve Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na katılacak.
(Ankara/13.30/İstanbul/18.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları'na iştirak edecek.
(İstanbul/18.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.
(Kayseri/12.30-17.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Göztepe-İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.30/Adana/16.00/İstanbul/16.00/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Balıkesirspor-Adanaspor ve Kocaelispor-Bursaspor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/19.00)
3- TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.
4- N Kolay 43. İstanbul Maratonu koşulacak.
(İstanbul/09.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka ve Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/20.15/İzmir/15.30/Yalova/18.00)
6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına 3 maçla devam edilecek.
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Bingöl Solhanspor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Altekma-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne maçlarıyla sürecek.
(Bingöl/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.00/17.30)
8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 2. maçında Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.
(Girit/18.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçları yapılacak.
10- Türkiye Tekvando, Wushu Kung-Fu, Dağcılık, Geleneksel Spor Dalları ve İşitme Engelliler Spor Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Meksika Grand Prix'si düzenlenecek.
(Mexico City/22.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.