Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'ndeki aile kahvaltısında bir araya gelecek.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılacak.
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Oğuzeli Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesini, Valiliği, Niğde Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, kentsel dönüşüm alanları ile Niğde Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunacak.
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaret edecek ve halka hitap edecek.
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar, Balıkesir ve Bursa kesimlerinde incelemelerde bulunacak.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret edecek.
9- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sona erecek.
10- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
11- Fransa Bisiklet Turu, Albertville ile Val Thorens arasındaki 20. etap yarışıyla devam ediyor.
12- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da başlayacak.
- Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.
13- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
- Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İspanya temsilcisi Eibar ile karşılaşacak.
- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile Avusturya'da karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.