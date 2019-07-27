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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

Halil Demir   | 27.07.2019
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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