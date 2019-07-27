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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.07.2019
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

Metina bölgesinde hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. 

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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu