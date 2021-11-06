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Fatih'te engelli sürücü, trafikte tartıştığı kişilerce darbedildi

Fatih'te trafikte tartıştıkları engelli sürücüyü darbeden ve silahla çevreye ateş açan 4 saldırgandan 2'si yakalandı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 06.11.2021
Fatih'te engelli sürücü, trafikte tartıştığı kişilerce darbedildi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Aksaray'daki bir işletmenin sahibinin engelli kardeşi Serhat İsmailoğulları, kullandığı minibüsle iş yerinden ayrılmak üzere hareket etti.

Bu sırada, İsmailoğulları ile bir taksideki 4 kişi arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, taksiden inen 4 kişi İsmailoğulları'nı darbetti. Bunun üzerine çevredeki esnaf ile engelli sürücünün yanındaki kişi de olaya müdahale etti.

Olay yerinden ayrılan 4 kişi, bir süre sonra yanlarına aldıkları silah ve bıçaklarla geri döndü. Tekrar başlayan kavgada, engelli sürücüye saldıranlardan ikisi silahla çevreye ateş açtı. Bazı iş yerleri zarar görürken, olaya müdahale eden esnaf, silahlı 2 kişiyi etkisiz hale getirdi. Bıçaklı 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Bu arada, ateşlenen silahtan çıkan mermilerden birinin, zarar gören iş yerindeki piknik tüpünün hemen yanına isabet ettiği görüldü.

Öte yandan, trafikte çıkan tartışma ve ardından yaşanan silahlı-bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattıkları çalışma sürüyor.

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