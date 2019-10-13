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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.10.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

- Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılış resepsiyonuna iştirak edecek.

2- Polonya'da halk, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

3- Tunus'ta cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi gerçekleştirilecek.

4- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. 

5- Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile deplasmanda yapılacak H Grubu 8. hafta maçı öncesinde müsabakanın oynanacağı Stade de France'ta basın toplantısı düzenleyecek.

- Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta yapacak.

8- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'nın Ulan Ude kentinde sona erecek.

- Milli sporculardan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri finalde altın madalya için ringe çıkacak.

9- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası C, E, G ve I gruplarında toplam 9 karşılaşmayla başlayacak.

10- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

11- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçıyla sona erecek.

12- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

13- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta tek müsabakayla sona erecek.

14- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

15- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

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