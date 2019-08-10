Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Yaklaşık iki milyon hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak.
2- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
- Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- Sivasspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
5- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.