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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü.

Ömer Ertuğrul   | 10.08.2019
Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Yozgat

Yozgat'ta üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobil Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında çarpıştı.

Kazada 06 BBJ 935 plakalı otomobilde bulunan Feridun Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi Yozgat ve Yerköy ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Şentürk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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