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Türkiye’nin Madagaskar Büyükelçisi Çubukçu, Türkiye-Morityus ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Türkiye’nin Morityus'a akredite Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, Hint Okyanusu'ndaki ada devleti Morityus Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ahmet Emin Dönmez  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Türkiye’nin Madagaskar Büyükelçisi Çubukçu, Türkiye-Morityus ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Yaounde

Morityus'un başkenti Port Louis’deki Caudan Sanat Merkezi'nde, Türkiye'nin Dostları Derneğinin düzenlediği, "Hint Okyanusu'nun Efendileri: Uzakta ama çok yakın" başlıklı Osmanlı, Türkiye-Morityus ilişkileri temalı etkinlik ve sergiye katılan Çubukçu, ülkedeki "Star gazetesine" açıklamalarda bulundu.

Türkiye Dostları Derneğinin girişimiyle düzenlenen serginin, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin bir örneği olduğunu belirten Çubukçu, Türkiye-Morityus ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini belirtti.

Sergilenen fotoğrafların ve tarihi belgelerin, Türkiye-Morityus arasındaki dostluğun gerçek bir yansıması olduğunu vurgulayan Çubukçu, "Morityus'la diplomatik ilişkilerimiz 48 yıl önce 1976'da kurulmuş olsa da kültürel ilişkilerimiz 19. yüzyıla kadar uzanıyor." ifadesini kullandı.

Çubukçu, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda mükemmel olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nisan 2010'da Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da Morityus ve Komorlar Birliği’ne de akredite olarak açılan Büyükelçiliğimiz, ikili ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlıyor. Birkaç yıl önce imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması sayesinde ticari bağlarımız güçleniyor. Ayrıca Balıkçılık İşbirliği Anlaşması, Turizm İşbirliği Anlaşması ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nı da yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz."

Büyükelçi Çubukçu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 89 milyon dolara ulaşarak önemli ölçüde arttığını belirtti.

Çubukçu, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde verdikleri destek ve katkılardan dolayı Morityus hükümetine, halkına ve Türkiye Dostları Derneğine teşekkürlerini iletti.

Türk Hava Yollarının, Morityus ve Madagaskar seferlerinin iki ülkenin Türkiye ile olan kültürel ilişkilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Çubukçu, "Türk Hava Yolları sayesinde Madagaskar ile ticaret hacmimiz 2023'te tam anlamıyla 2 katına çıkarak 203 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

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