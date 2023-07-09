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Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi

Türkiye Kızılay Derneğinin Genel Başkanlığına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi.

Özcan Yıldırım  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Yılmaz, Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday oldu.

Oyların tamamını alan Yılmaz, Kurum'un ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.

Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."

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