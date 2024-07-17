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Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Koca  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

"2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" 5 Haziran 2024'te Ankara'da imzalanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre, taraflar, aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin sürdürülmesi hususunda anlaştı.

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