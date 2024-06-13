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Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da 38 bin 500 hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı'nda Etiyopya'da görev yapacak personele eğitim verildi.

13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da 38 bin 500 hisse kurban eti dağıtacak Fotoğraf: Mehmet Yılmaz Güldaş/ AA

ADDİS ABABA

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Etiyopya'ya gelen gönüllüler, TDV'nin Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonuyla kurbanlıkların bulunduğu alanda toplandı.
Görev yapacakları bölgelerle ilgili bilgilendirilen gönüllülere, kurban kesimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 15 bölgede 42 bin hisseyi Etiyopyalı Müslümanlara ulaştırdıklarını anımsattı.

Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını ifade eden Cuhadar, "Bu yıl 29 bölgede 38 bin 500 hisseyi milletimizin emaneti olarak buradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bayrama kadar ilave edileceklerle sayının artmasını bekliyoruz. Milletimize güvenleri için teşekkür ediyoruz. Bu yılki organizasyonda 35 gönüllü görev alacak." diye konuştu.

TDV Etiyopya Ülke Sorumlusu Burak İnce de vekaletle program kapsamında ekiplere hassasiyet gösterecekleri konuları hatırlattıklarını belirterek, "Yarın itibarıyla ekipleri bölgelerine ulaştıracağız. Bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

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