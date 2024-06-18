Dolar
32.75
Euro
35.12
Altın
2,316.75
ETH/USDT
3,446.20
BTC/USDT
65,631.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Ankara

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor. Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak, Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale
Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
İsrail polisinden Batı Kudüs’te düzenlenen gösteriye müdahale

Benzer haberler

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

İzmir Doğal Yaşam Parkının sakinlerine "yaz menüsü"

Yapay zeka, üniversitelerin ders müfredatına giriyor

Yapay zeka, üniversitelerin ders müfredatına giriyor
Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak
Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltıyor

Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üstünde seyreden sıcak hava vatandaşları bunaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet