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Ekonomi

19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı hatırlattı.

Bakan Uraoğlu, bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demir yolları olduğunun altını çizen Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenle seyahat etmeyi tercih ettiklerine dikkati çekti.

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde gençlere yüzde 15 indirim ve abonman kolaylığı

Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli."

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