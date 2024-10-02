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Teknoloji

Güvenli internet abone sayısı 46,3 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni kullanıyor." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mustafa Çalkaya  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Güvenli internet abone sayısı 46,3 milyonu aştı

Ankara

Uraloğlu, AA muhabirine, güvenli internet hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu anımsattı.

Güvenli internet hizmeti abone sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, 2011'de devreye alınan uygulama kapsamında çocuk ve aile olmak üzere iki profilin olduğunu söyledi.

Uraloğlu, abone sayısının bu yılın nisan ayı sonunda 44 milyonu bulduğunu belirterek, "Güvenli internet hizmeti kullanıcılarının sayısı ağustos sonu itibarıyla 46,3 milyonu geçti. Abonelerin yüzde 99,5'i 'aile profili'ni tercih ederken, kalan yüzde 0,5'i de 'çocuk profili'ni kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hizmetin, internetin güvenli kullanımına ilişkin talepler doğrultusunda ortaya çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet geldi. Biz de bunları dikkate aldık. Gerekli çalışmaları yaptık. Yaptığımız araştırmalar, özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi, söz konusu hizmet de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi."

Uraloğlu, bu hizmetle aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını, bu kapsamda öncelikle çocukların korunmasının önem taşıdığını söyledi.

Uygulamayla, abonelerin, yasaklı madde, şiddet, ırkçılık ve nefret söylemi ile terör propagandası içeren, suç işlemeyi teşvik eden sitelerden ücretsiz korunacağını anlatan Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların bu hizmete kolayca erişebileceğini vurguladı.

"Kullanıcı talep ve önerileri doğrultusunda geliştiriliyor"

Uraloğlu, uygulamanın, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu nedenle evine internet hizmeti almayan vatandaşlar için de alternatif olduğunu aktararak, "Güvenli internet hizmetiyle mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılırken, güvenli kullanım ihtiyacı olan kullanıcılara da kendi tercihleri doğrultusunda alternatif sunuluyor." ifadesini kullandı.

Hizmet kapsamında çocuk ve aile profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştığı sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmetin sürekli geliştirildiğini ve etkinliğinin artırıldığını kaydetti.

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