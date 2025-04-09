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Turkcell'den iletişim hizmetlerindeki aksaklığa ilişkin açıklama

Turkcell, şebekede yaşanan teknik bir aksaklık sebebiyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler meydana geldiğini, sorunun tamamen giderildiğini bildirdi.

Kerem Alp Eren Kaya  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Turkcell'den iletişim hizmetlerindeki aksaklığa ilişkin açıklama

Istanbul

Şirketin X hesabından, bazı bölgelerde yaşanan iletişim hizmetlerindeki kesintilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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