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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek.

Fırat Taşdemir  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek

Ankara

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada, "Artık e-Devlet üzerinden bağış yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'nda açılan 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağış Kampanyası' hizmeti üzerinden yapacağınız bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek yerli ve milli teknolojilere destek verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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