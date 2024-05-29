Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek.
Ankara
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada, "Artık e-Devlet üzerinden bağış yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'nda açılan 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağış Kampanyası' hizmeti üzerinden yapacağınız bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek yerli ve milli teknolojilere destek verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.