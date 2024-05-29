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İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Mustafa Güngör  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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