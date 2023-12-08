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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

Türk savunma sanayisinin en önemli destekleyicilerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, aralık ayı bağış kampanyası başlattı.

Göksel Yıldırım  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

Ankara

ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Roketsan, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi savunma sanayisine yön veren şirketleri bünyesinde barındıran Vakıf, bağışçıları, şirketleri, çalışanları ve alt yüklenicileri ile büyük bir ekosistemin merkezinde yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, açıklamasında, aralık ayı bağış kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Bilal Topçu, "Vakfımıza ait şirketlerin kuruluşları hayırsever vatandaşlarımıza dayanıyor. 30-40 yıl önce yapılan küçük bağışların geldiği noktaları gördükçe milletimiz adına gururlanıyoruz. Birkaç mühendisle kurulan bu şirketler şimdi dünya sıralamasında kendilerine yer buluyor. Vakfımız şirketlerinde, tüm dünyaya sattığımız sistemlerimiz üretiliyor ama çok önemli projelerimiz de devam ediyor. Bu projelerimizin bir an önce bitmesi için gece gündüz çalışıyoruz ve halkımızın desteklerini bekliyoruz. Güvenli bir gelecek için, bu üründe benim de katkım var diyebilmeniz için bağışlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakit veya gayrimenkul bağışı yapılabiliyor. "www.tskgv.org.tr" internet sitesi üzerinden kredi kartı veya banka havalesi ile "BAĞIŞ" yazıp 1987'e atılan SMS ile bağışlar gerçekleştirilebiliyor.

Vakfa yapılan bağışlara karşılık hazırlanan altın, gümüş ve bronz madalyalar Vakıf Genel Müdürü, bölge temsilcileri ile vakfın fahri tanıtım kurulu fahri başkanları olan vali ve kaymakamlar tarafından takdim ediliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

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