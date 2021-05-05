Euro
10.02
Dolar
8.35
BIST 100
1,414.98
Altın
1,777.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta yapılacak.

Göksel Yıldırım   | 05.05.2021
Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi.

IDEF 2021, 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti
Dünya genelinde 1,18 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 966 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi

Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi