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MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oğuzhan Sarı  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli savunma sanayimize büyük katkılar sağlayarak şanlı ordumuzun gücüne güç katan, her zaman asil milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 37'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Paylaşımda yer alan videoda da vakfın asıl gücünü milletten aldığı vurgulanarak, "Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz." ifadeleri kullanıldı.

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