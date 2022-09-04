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Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak

Türk savunma sanayisi şirketleri Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de boy gösterecek.

Göksel Yıldırım   | 04.09.2022
Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, bu yıl 30'uncusu yapılacak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'da, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonları yer alacak. Fuara, 6-9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kenti ev sahipliği yapacak.

MSPO'ya 2013 yılında "Lider Ülke" olarak katılan Türkiye, fuarda ikinci kez bu statüde ağırlanacak. MSPO 2022'de, Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayisi iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için zemin hazırlanması hedefleniyor.

Türkiye, MSPO 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle 26 firma ile katılım sağlayacak. Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta Avrupalı olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, Polonya askeri yetkilileri başta olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara Türkiye'den Aksa Run Flat (TEKCAN), Alp Havacılık, ASELSAN, ASFAT, Ata Silah, Baykar, Dorçe, Garanti Kompozit, HATSAN, HAVELSAN, İŞBİR Elektrik, Katmerciler, Koluman, MKE AŞ, Nero Endüstri, Nurol Makine, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, STM, TRANSVARO, TUALCOM, TURMAKS, ZSR katılacak.

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