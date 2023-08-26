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Ekonomi

Siper Ürün-2 sisteminin ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi

SSB Başkanı Haluk Görgün, SSB tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında SİPER Ürün-2 Sisteminin ilk atışlı testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Zeynep Duyar  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Siper Ürün-2 sisteminin ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ, Roketsan AŞ ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün- 2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı şekilde gerçekleştirildi.

26.08.2023

Test ile uçuş koşulları altında veri toplanarak, bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor.

SİPER Projesi kapsamında Ürün-1 sisteminin kabul faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülürken, Ürün-2'nin sistem/alt sistem geliştirme ve test aşaması da paralelde devam ediyor.

Ürün-1 ile radarlar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri gibi aynı yer sistemlerine sahip olan SİPER Ürün-2 sistemi, daha uzun menzilde ve irtifada etkili olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Siper Ürün-2'nin ilk atışlı test faaliyeti Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında emeği geçen ASELSAN'ımızı, ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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