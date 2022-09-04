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Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl yanan orman alanlarının yüzde 90'ında çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Mustafa Çavuş   | 04.09.2022
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı

Samsun

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Karacabey, AA muhabirine, geçen yılın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınları açısından çok zor bir yıl olduğunu söyledi.

Orman alanlarının yangınlar nedeniyle ciddi zarar gördüğüne işaret eden Karacabey, "Geçen yıl yanan 139 bin 500 hektar ormanımızın yüzde 90'ında çalışmaları tamamladık. Yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemini tamamladık. Yanan sahanın yüzde 50'lik kısmında sahada bulunan ağaçların tohumlarıyla tekrar çimlenme elde ettik. Yüzde 23'lük kısım doğal haline bırakılarak ormanlaşması sağlanacak. Geri kalan yüzde 27'lik kısımda ise arazi hazırlığı yaparak fidan dikimini yapıyoruz. Onda da yüzde 85'lik kısmı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Karacabey, 2021 yılında 604 milyon fidanı toprakla buluşturduklarına dikkati çekerek, "Bu yıl şu ana kadar 250 milyon fidan diktik. Sonbahar fidan dikim sezonunda yapacağımız çalışma ile yıl sonuna kadar 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Bu yıl Avrupa ve Amerika'daki birçok ülkede orman yangınları yaşandığını, Türkiye'de ise şu ana kadar çok büyük bir problem bulunmadığını dile getiren Karacabey, "Tedbirlerimizi artırdık, vatandaşlarımızı ikaz ettik. Vatandaşlarımızın dikkati ile bu yıl çok büyük bir yangın yaşamadık ama tehlike geçmiş değil. Sıcaklık yüksek, nem düşük olduğu zamanlarda ormanlarımıza dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

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