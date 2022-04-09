Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,247.80
BTC/USDT
42,586.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

Etkinlik kapsamında Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" düzenlendi.

İlyas Kaçar   | 09.04.2022
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

istanbul

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis ekipleri ile atlı polisler de katıldı. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı vatandaşlar polislerle fotoğraf çektirdi.

Polislerle bir süre sohbet eden Aktaş, Galata Kulesi'ne yansıtılan, Türk Polis Teşkilatının tarihiyle faaliyetlerinin anlatıldığı video ve fotoğraf gösterisini izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak