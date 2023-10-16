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Çocuk ve bebekler İsrail'in Gazze saldırılarında hedef oldu.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Kızılay Gazze'deki sivillere yardımını sürdürüyor

Türk Kızılay, İsrail-Filistin çatışmalarından etkilenen Gazzeli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Türk Kızılay Gazze'deki sivillere yardımını sürdürüyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların Gazze'de yardım ihtiyacının artmasına neden olduğu ve Gazze'deki yerleşik ekiple imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne geçişin olmaması sebebiyle şu an için Gazze'deki sivillere yerel personelin insani yardımları ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için girişimlerde bulunulduğu ve güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılacağı bildirildi.

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